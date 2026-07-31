VIDEO: ¡Sale volando! Alcalde de Tepakán, Roger Gamboa, fue embestido por vaquilla en ‘Tepakaneada’

¡Tremendo susto! Roger Gamboa, alcalde de Tepakán, Yucatán, vivió momentos de tensión durante los festejos de la tradicional 'Tepakaneada', luego de que una vaquilla lo embistiera al ingresar al ruedo.

Así fue el momento en que Roger Gamboa fue embestido durante la Tepakaneada

De acuerdo con las imágenes difundidas por asistentes al festejo, el alcalde de Tepakán decidió participar en una de las actividades taurinas organizadas como parte de las fiestas patronales; sin embargo, apenas se encontraba frente al animal cuando la vaquilla lo embistió en varias ocasiones, provocando que perdiera el equilibrio y saliera proyectado ante la mirada de decenas de asistentes.

Las personas que se encontraban alrededor reaccionaron de inmediato para auxiliar al presidente municipal y alejar al animal, mientras otros observaban con preocupación lo ocurrido dentro del ruedo.

El momento fue captado desde distintos ángulos y los videos comenzaron a compartirse ampliamente en plataformas digitales pocas horas después del incidente.

Aunque la caída generó alarma entre quienes presenciaban la celebración, posteriormente se informó que Roger Gamboa recibió atención médica y que su estado de salud no representa un riesgo, por lo que el percance no pasó a mayores.

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Roger Gamboa, quien gobierna Tepakán para el periodo 2024-2027, ingresó al ruedo una vez concluidas otras actividades de la jornada festiva; su participación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la celebración en Yucatán, donde, afortunadamente, el alcalde fue reportado fuera de peligro tras el inesperado encuentro con la vaquilla.

¿Qué es la Tepakaneada, la tradicional fiesta donde ocurrió el incidente del alcalde Roger Gamboa?

La Tepakaneada es una celebración tradicional que forma parte de las fiestas patronales de Tepakán, municipio ubicado en la zona centro de Yucatán, cuyo nombre en lengua maya significa "Lugar del Pakán".