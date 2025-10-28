¡Trágico accidente! Joven muere electrocutado en su casa en Zapopan | ZMG de Noche

En Zapopan, jalisco, un joven de 18 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras intentaba reparar la energía en su domicilio ubicado en la colonia Mesa Colorada, en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los paramédicos de Cruz Verde Zapopan acudieron a la calle Malinali a su cruce con Eta tras el llamado de auxilio de los vecinos.

Al llegar encontraron al joven inconsciente en el baño; intentaron maniobras de resucitación, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tragedia en Mesa Colorada: Joven muere electrocutado al intentar reparar conexión eléctrica

La Policía de Zapopan fue la primera en responder y se solicitó la intervención de la Fiscalía del Estado junto con peritos forenses para iniciar las diligencias y trasladar el cuerpo al anfiteatro. Los hechos ocurrieron cuando el joven, al intentar conectar la electricidad, accidentalmente tocó cables que tenían corriente.

Ataque con navajas y golpes: Dejan a un hombre lesionado en domicilio de Huentitán

En otro incidente, paramédicos de Cruz Verde Guadalajara atendieron en la colonia San Miguel de Huentitán a un hombre de 35 años que recibió múltiples lesiones por arma blanca y golpes.

Varios agresores irrumpieron en su domicilio en la calle Pablo Moncayo a su cruce con Luis Alcaraz y lo atacaron con navajas y a golpes. El hombre fue trasladado en estado regular a un puesto de socorros. La Fiscalía del Estado continúa con la investigación, sin pistas sobre los responsables.

Ataque en 20 de Noviembre: Reportan 10 casquillos 9 mm y daños en vivienda de Tonalá

En la colonia 20 de Noviembre en Tonalá, vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en la confluencia de Prolongación Medrano y Andador Comuneros.

Policías municipales encontraron al menos 10 casquillos percutidos calibre 9 mm y daños en la fachada de una vivienda. No se registraron personas lesionadas y la Fiscalía de Jalisco abrió carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Pérdida total en La Calma: Dos trabajadores lesionados en un choque contra camioneta estacionada

También en Zapopan, técnicos en urgencias médicas de Cruz Verde Las Águilas atendieron un choque en la colonia La Calma, entre un auto compacto y una camioneta estacionada con luces de emergencia.

Dos hombres que cambiaban publicidad en un espectacular resultaron lesionados, pero rechazaron ser trasladados a un hospital. El vehículo compacto sufrió pérdida total por el impacto.

