Lo que inició como una cita romántica en Guadalajara, Jalisco, terminó en violencia. Elementos de la policía local acudieron a un hotel ubicado en el cruce de las Avenidas Chapultepec e Hidalgo, en la colonia Ladrón de Guevara, tras recibir un reporte de agresión física.

En el lugar, los oficiales hallaron a una mujer de aproximadamente 30 años, quien relató que se encontraba con su novio ingiriendo bebidas alcohólicas cuando comenzó una discusión que derivó en una golpiza. El agresor logró huir antes de la llegada de los uniformados.

Paramédicos de la Cruz Verde brindaron los primeros auxilios a la víctima y la trasladaron a un puesto de socorro, pues presentaba una posible fractura en la nariz. La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para dar con el responsable.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre supuestamente agredió a golpes a su pareja sentimental tras una discusión en un hotel de la Col. Ladrón de Guevara en Guadalajara.



Con información: René Hernández

Violentómetro: herramienta para detectar la violencia

El violentómetro es un recurso que ayuda a identificar los distintos tipos y niveles de violencia en una relación. Incluye desde actos aparentemente menores como críticas constantes o bromas hirientes, hasta conductas graves como golpes, amenazas y feminicidio.

Si detectas alguna de estas señales en tu relación, busca ayuda. El amor no debe doler.

Auto incendiado en la colonia Moderna; investigan a expareja

En otro hecho, autoridades de Guadalajara atendieron el incendio de un vehículo en la calle J. Romo y Nicolás Régules, en la colonia Moderna. Vecinos y bomberos lograron sofocar las llamas, aunque el automóvil sufrió daños considerables.

🔴#IMPORTANTE | Bomberos sofocaron el incendio de un vehículo en calles de la Col. Moderna en Guadalajara. Autoridades ya investigan este hecho.



Con información: René Hernández

La propietaria declaró que había recibido amenazas de su expareja y no descartó que el incendio fuera provocado. Además, denunció que dos días antes sujetos armados dispararon contra su vivienda. La Fiscalía estatal ya investiga el caso.

Ataque a balazos en Tlaquepaque deja a un hombre gravemente herido

En un hecho distinto, un hombre llegó por sus propios medios a un puesto de la Cruz Verde, donde médicos confirmaron que presentaba una herida de bala en el abdomen.

🔴#IMPORTANTE | Agredieron con arma de fuego en calles de la Col. San Pedrito de Tlaquepaque a un hombre, el lesionado arribó en estado grave a la clínica de urgencias.



Con información: René Hernández

El ataque ocurrió en las calles Agua Dulce y Poza Rica, en la colonia San Pedrito, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Su estado de salud se reporta como grave. La víctima no pudo aportar información sobre los agresores, por lo que autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del ataque.

