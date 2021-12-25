¡No te aburras! 5 planes para disfrutar del 25 de diciembre.

A tan sólo un día de celebrar la cena de Navidad con todos los seres queridos, aquí te contamos cuáles serán los mejores planes para realizar el 25 de diciembre con toda la familia y poder disfrutar de la unión, paz y prosperidad que estas fechas brindan.

No te quedes sin plan, a continuación, te presentamos los mejores lugares para celebrar la Navidad.

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Historias mágicas

En CDMX existen varios museos de selfies y a esta lista se agrega uno totalmente dedicado a la Navidad.

Se llama Historias Mágicas y ahí encontrarás más de 30 escenarios y 50 spots para tener las mejores fotos temáticas para tus redes sociales.

Ilusiones de Navidad

Para continuar disfrutando de las fiestas, hay un festival ideal para pasar con amigos o en familia, además, de que estará abierto a los visitantes el 25 de diciembre.

Luces, la fábrica de Santa Claus y un árbol de Navidad gigante son algunas de las muchas atracciones que encontrarás en Ilusiones de Navidad Xochimilco.

Navidalia CDMX

Navidalia es un parque temático dedicado exclusivamente a la Navidad, así que podría ser una de las mejores opciones que tengas para pasar el 25 de diciembre fuera de casa.

Abrígate bien y prepárate para esta experiencia que incluye conciertos de villancicos, espectáculos de luz y sonido, nieve, pista de hielo, pinos, posadas e incluso el tradicional vino caliente europeo

Visita el Pueblo Mágico de Chignahuapan

Sin dejar a un lado nuestros increíbles Pueblos Mágicos, Chignahuapan es el lugar ideal para continuar las fiestas, se encuentra en el estado de Puebla, durante las épocas navideñas este lugar es muy famoso porque hay una fábrica que ofrece diversidad de modelos de esferas y adornos, los cuales son exhibidos en su Feria del Árbol.

La magia navideña de Tlalpujahua

El pueblo de Tlalpujahua se ubica en Michoacán, en este lugar se encuentran obras artesanales como esferas en vidrio soplado las cuales se ponen a la venta en diferentes tiendas.

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Se puede pasar un día espectacular en familiar en la presa de Brockman en ella se puede practicar senderismo; andar en cuatrimoto; pasear en caballo; tomar un descanso en las áreas verdes o hacer un picnic.

La plaza principal que está rodeada por arcos, ideal para tomarse fotografías y caminar, también se encuentra el Santuario de Nuestra Señora del Carmen que en las noches tiene un espectáculo de luz y sonido.

