A él lo defiende y yo en la calle | Programa del 3 de junio 2026 de Acércate a Rocío
La mamá de Isabel la juzga por infiel, pero a su yerno se lo perdonó sólo por ser hombre. ¿Isabel podrá recuperar el amor y el respeto de su familia?
Isabel fue infiel y, aunque su pareja también lo hizo, su mamá lo defiende por ser hombre. Además de que Fernando fue infiel, tundió a Isabel cuando estaba embarazada, pero él cree que tuvo razones válidas para hacerlo. Mientras la hija de Isabel se avergüenza de su madre, el amante de Isabel confiesa lo mucho que ella sufre al ser despreciada por su familia.