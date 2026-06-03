¡Qué vergüenza! Abril cachó a su mamá besando apasionadamente a otro hombre

Abril, la hija de Isabel y Fernando, entra a la clínica de emociones y revela que se siente muy avergonzada y enojada tras ver a su mamá besándose con otro hombre que no es su padre. Además, Abril asegura que por culpa de su mamá, los vecinos y sus amigos la molestan a ella y a sus hermanos. Mientras Abril cuenta cómo sus hermanos se enteraron de lo que hizo su mamá, su abuela desconoce a su hija Isabel por libertina y más. ¿Abril podría perdonar a su mamá por lo que le hizo sentir? ¿Por qué Abril no juzga de la misma manera a su papá?