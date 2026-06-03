¡La aporreó por celosa! Fernando explica por qué lastimó a su mujer estando embarazada

Fernando asegura que su esposa Isabel tomó de pretexto su trabajo para salirse de la casa y andar de libertina... ¡por lo menos se hubiera ido lejos a encontrarse con su amante para que nadie se diera cuenta! Ahora, sólo ganó el odio de sus hijos y que no la quieran ver. Fernando explica por qué golpeó a Isabel cuando ella estaba embarazada y asegura que lo hizo por celosa. ¿Fernando tiene derecho a juzgar a Isabel aunque él ha sido infiel y violento? ¿Qué problemas legales podría enfrentar Fernando?