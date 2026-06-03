¡Todos los días la ve sufrir! Omar revela lo mal que la pasa Isabel luego de que los cacharon

Omar, el amante de Isabel, se presenta en la clínica de emociones y confiesa que todos los días ve sufrir a Isabel porque su familia la juzga. Cuando a Isabel la corrieron de su casa, Omar la recibió, pero ¿su relación tendrá futuro? La mala actitud de María, mamá de Isabel, provocó que Rocío la sacara del foro antes de que la situación se saliera de control. ¿Isabel tomará acciones legales contra Fernando por todos sus malos tratos?