¡Todos los días la ve sufrir! Omar revela lo mal que la pasa Isabel luego de que los cacharon
Mientras Omar explica todo lo que sufre Isabel desde que la corrieron de su casa, la mamá de Isabel sale expulsada del foro por su mal comportamiento.
Omar, el amante de Isabel, se presenta en la clínica de emociones y confiesa que todos los días ve sufrir a Isabel porque su familia la juzga. Cuando a Isabel la corrieron de su casa, Omar la recibió, pero ¿su relación tendrá futuro? La mala actitud de María, mamá de Isabel, provocó que Rocío la sacara del foro antes de que la situación se saliera de control. ¿Isabel tomará acciones legales contra Fernando por todos sus malos tratos?