Luz teme por su seguridad y señala a Óscar como una persona agresiva

Luz, hermana de Alejandra, confesó que vive con miedo debido al comportamiento que atribuye a Óscar, a quien describe como una persona muy agresiva. Según su testimonio, teme que en algún momento pueda lastimarla, pues asegura haber visto cómo su hermana habría sido víctima de agresiones. Sus declaraciones aumentaron la tensión familiar y reflejaron la preocupación que existe dentro del hogar por la convivencia con Óscar.