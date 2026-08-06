“Le arde que otro mantenga la casa” | Programa del 6 de agosto del 2026

Alberto aseguró que la tranquilidad de su familia vale más que cualquier apoyo económico, por lo que está decidido a pedirle a su yerno, Óscar, que deje su casa. Según explicó, la convivencia se ha vuelto cada vez más complicada y considera que Óscar actúa como si pudiera hacer lo que quisiera únicamente por aportar 5 mil pesos al hogar. Convencido de que la paz familiar no tiene precio, Alberto buscará poner un alto a la situación y recuperar la armonía dentro de su casa.