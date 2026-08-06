Michelle casi se cae al bajar de la cama en MasterChef 24/7, pero así fue auxiliada por Claudia (VIDEO)

Luego de una tarde de arrumacos entre Lancer y Michelle, la cocinera decidió bajar de la litera, pero no de la mejor forma. Al momento de intentar llegar al piso, la concursante casi se cae, y aunque su compañero intentó ayudarla fue Claudia la que lla auxilió. Una vez más, los participantes de MasterChef 24/7 dejan ver que las diferencias se han hecho menores y la convivencia en la vivienda es más amena.