¡Erick exige a Lupita seguir adelante y desata polémica familiar!

Erick aseguró que, aunque no existía amor, intentó formar una familia con Lupita. Sin embargo, ahora le exige que lo deje ser feliz con su actual pareja y que ella busque rehacer su vida. Estas declaraciones han generado controversia, especialmente por el impacto que esta situación podría tener en sus hijos, quienes quedan en medio de un conflicto marcado por decisiones personales y emociones encontradas.

