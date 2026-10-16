¡Sin viaje, sin novia y sin dinero! Adriana quiere que Lilia le regrese el dinero que le dio para el viaje

Adriana, el exligue de Lilia, entra a la clínica de emociones para aclarar si Lilia le dio alas de tener una relación amorosa juntas. Adriana explica con detalle todo lo que ocurrió con Lilia, incluyendo cómo fue que salieron como ligue; Adriana creyó que le gustaba a Lilia por las muestras de cariño que Liliana tenía con ella. Por si fuera poco, planeaban irse de vacaciones a Colombia y Adriana quedó defraudada.