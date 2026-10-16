¡Los regalos no se devuelven! Lilia no piensa regresar la moto que le regaló su ex
El ex de Lilia le regaló una moto, pero no piensa devolverla porque fue un regalo. Si no tiene los papeles de la moto, ¿podría enfrentar problemas legales?
Lilia, hija de Lucero, revela que su ex le reclama por una moto que ella no piensa regresar; no entiende por qué si regalan algo de corazón, después lloran para que se los devuelvan. Lilia advierte que la moto que le regalaron es suya y no piensa regresarla. Sin embargo, Lilia no tiene manera de comprobar que la moto le pertenece legalmente. ¿Lilia podría enfrentar problemas ante la ley por no devolver la moto?