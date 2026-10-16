Azalia olvida su conflicto con Natalia y destaca lo que MEJOR ha hecho en La Granja VIP hasta ahora (VIDEO)
Azalia Ojeda sacó su lado más bondadoso y destacó qué es lo que Natalia Alcocer mejor sabe hacer dentro de La Granja VIP
Azalia Ojeda mantiene una relación muy distante con Natalia Alcocer. Hoy, además de Julio Camejo, probablemente sea su objetivo número uno dentro de La Granja VIP. Sin embargo, “La Negra” dejó el conflicto que mantiene con ella de lado y destacó sus cualidades dentro del reality. Según su perspectiva, ha estado cocinando de manera deliciosa y sin muchos recursos disponibles.