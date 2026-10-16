¡Se esconde como una rata! Alexander le exige a su ex que le regrese la moto que le regaló

Alexander, exnovio de Lilia, sentencia que su ex lo ocupó mientras pudo, le sacó lo que quiso y él le pagó todo lo que ella quería. Ahora, Alexander quiere recuperar lo que le pertenece y le advierte a Lilia que deje de esconderse como una rata. ¿Alexander estaba consciente de que Lilia le cobraba por su compañía? Ahora Alexander se quedó si novia, sin moto y con una deuda importante.