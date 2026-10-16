¡Que deje de aprovecharse! Lucero está harta de los abusos de su hija
Lucero le exige a su hija que devuelva los costosos regalos que sus novios le han hecho, pues está harta que su hija se aproveche de sus parejas.
Lucero está harta de que su hija se aproveche de sus relaciones y le exige que de la cara a sus ex y les regrese lo que no es suyo. Cuando la hija de Lucero estaba por cumplir 15 años, los abandonó para irse con una mujer más joven que ella; Lucero nunca le pidió nada y decidió sacar adelante a su familia ella sola. ¿Por qué la hija de Lucero empezó a aprovecharse de sus novios?