¡Que deje de aprovecharse! Lucero está harta de los abusos de su hija

Lucero está harta de que su hija se aproveche de sus relaciones y le exige que de la cara a sus ex y les regrese lo que no es suyo. Cuando la hija de Lucero estaba por cumplir 15 años, los abandonó para irse con una mujer más joven que ella; Lucero nunca le pidió nada y decidió sacar adelante a su familia ella sola. ¿Por qué la hija de Lucero empezó a aprovecharse de sus novios?