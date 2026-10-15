Se enamoró de la IA | Programa del 15 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Ana revela que, con la ayuda de una amiga, creó un perfil falso con IA para averiguar si su novio era infiel. La mamá de Ana se opone a la relación de su hija con Óscar, quien advierte que quiere volver con Ana sin importarle la opinión de la mamá de ella. El testimonio de Victoria le quitará la venda de los ojos a más de un panelista de la clínica de emociones.