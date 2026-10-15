¡La negó frente a todos! Victoria creía ser la única en la vida de Óscar, pero no es así

Para la mala fortuna de Óscar, quien quiere regresar con Ana, Victoria se presenta en el foro de Acércate a Rocío para revelar que ella y él llevan cuatro meses juntos. El coraje de Victoria es tal que no duda en agredir a Óscar, quien sigue asegurando que es soltero y sin compromisos. Las emociones se salen de control y Óscar tendrá que dar muchas explicaciones.