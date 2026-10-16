Kunno y Mono Osuna protagonizan una inesperada “pelea” en La Granja VIP
Ambos Granjeros formaron parte de una batalla de insultos que tuvo a Rafael Mercadante como presentador y dejaron muchas risas entre los presentes
Mientras esperan por La Traición, Kunno y Mario “Mono” Osuna protagonizaron una pelea inesperada en La Granja VIP. Con Rafael Mercadante como presentador de la batalla, ambos Granjeros fueron protagonistas de una pelea de insultos que generó muchas risas entre los presentes. ¿Quién fue el ganador?