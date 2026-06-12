¡Es un poco hombre! Alberto le exige a Marco que respete a su esposa

Alberto, el jefe de Monse niega andar con ella, pues es sólo su empleada; Alberto quiere que el marido de Monse deje de hacer chismes. Además, Alberto asegura que Marco la embarazó y, si no quiere hacerse responsable, es por poco hombre. Para Alberto, Monse es una mujer íntegra que no necesita esas humillaciones. Marco aprovecha el momento para decirle a Alberto que le provoca náuseas, pues de él es el hijo que espera su esposa. ¿Marco ya tendrá otros planes para su vida en pareja?