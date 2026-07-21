¡Sí le gusta, pero es un caballero! A José le gusta su inquilina y la vigila porque la cuida

José está al pendiente de su inquilina porque le preocupa su bienestar. Acepta que le gusta, pero quiere dejar claro que no la acosa; José dice ser sólo un caballero que se preocupa por ella. Sin embargo, las conductas que denunció Carla dictan lo contrario. ¿José podría tener problemas legales? Según José, Carla le ha aceptado múltiples regalos y comida; por lo que él asume que ella está cómoda con él. ¿Por qué José sólo le renta a mujeres?