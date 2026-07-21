¿Es un pervertido? Carla se siente incómoda con su casero, pero le aceptó una botella de vino
Carla dice que se siente incómoda con su casero, pero ya le aceptó una botella de vino y bailar con él. ¿Carla tenía que poner límites desde que lo conoció?
¡Es un pervertido y acosador! Carla asegura que su casero la espía día y noche; se cree su dueño. Carla rentó confiada pues creía que más mujeres vivían en el inmueble, pero al darse cuenta que no era así, comenzó a sentir desconfianza. Eventualmente, él le regaló una botella de vino y bailaron... ¿Hizo mal al aceptar beber con él?