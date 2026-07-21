¿Es un pervertido? Carla se siente incómoda con su casero, pero le aceptó una botella de vino

¡Es un pervertido y acosador! Carla asegura que su casero la espía día y noche; se cree su dueño. Carla rentó confiada pues creía que más mujeres vivían en el inmueble, pero al darse cuenta que no era así, comenzó a sentir desconfianza. Eventualmente, él le regaló una botella de vino y bailaron... ¿Hizo mal al aceptar beber con él?