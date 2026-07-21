¡Lo amenazó el casero! Neftalí se alejó de Carla por culpa de su casero

Neftalí revela que José lo amenazó para que no volviera a su casa y lo acusó de que estaba consumiendo sustancias ilegales cuando únicamente se estaba sonando la nariz. Neftalí ya no se ha acercado porque no quiere problemas, no porque le tenga miedo. Neftalí cuenta que él salía con Carla hasta que José comenzó con sus amenazas. ¿Será que José está aislando a Carla? Ahora, Neftalí y Carla podrían unirse para tomar acciones legales contra José. ¿Deberían hacerlo?