¡Le revisa el celular! Ana creó un perfil para saber si su novio es infiel

Ana confiesa que hizo una cuenta con inteligencia artificial, pero asegura que su conexión con él es real. Ana dice que Óscar puede cambiar y declara que todos merecemos otra oportunidad. Ana tiene 19 años, estudia y trabaja, y aún así, tiene tiempo para crear perfiles falsos para saber si su novio le es infiel. Aunque Ana ha sido novia de Óscar por dos años, no se siente segura. ¿Eso justifica lo que Ana ha hecho?