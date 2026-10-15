¡Chismosa y metiche! Óscar arremete contra la mamá de su ex

Óscar, exnovio de Ana, deja claro que su relación sólo es con ella y no con su mamá; niega aprovecharse de Ana, pues no es una niña. Aunque la mamá de Ana ya lo corrió y lo amenazó, Óscar advierte que en la calle puede hacer lo que quiera. Al entrar a la clínica de emociones, Óscar no baja de metiche y chismosa a María, la mamá de Ana, y revela que sí tiene planes de regresar con Ana. ¿Por qué María se opone a la relación de Óscar con Ana?