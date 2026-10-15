¡Todo por su amiga! Samantha le ayudó a su amiga a probar a su novio

Samantha, amiga de Ana, entra a la clínica de emociones para explicar a Óscar que ella y Ana crearon a Andrea con IA, con la que él quiere salir. Ana asegura que crearon a Andrea para demostrarle a Óscar que entre ella y él existe una conexión real. Samantha revelará cuál fue el verdadero objetivo de crear el perfil falso de ‘Andrea’. ¿Óscar realmente le fue infiel a Ana con ‘Andrea’?