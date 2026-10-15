¿El pack le causará problemas? María está muy preocupada por su hija y su novio
María está preocupada por su hija Ana, porque anda viendo ‘el pack’ de Óscar y eso le podría provocar problemas. ¿María debería prohibirle estar con Óscar?
María, mamá de Ana, confiesa que su hija está obsesionada con Óscar, un chamaco que abusa de su experiencia. Además, advierte que a él su casa no entrará, sin importar que Ana llore o pataleé. María está muy preocupada porque su hija podría enfrentar problemas legales por andar viendo ‘el pack’ de Óscar y detalla cómo detectó los focos rojos que presentó Ana desde que se relacionó con Óscar.