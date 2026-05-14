¡Se irá con todo e hijos! Si no dejan en paz a Ariatna, ella tomará medidas fuertes

Ariatna advierte que ya no es una niña, así que nadie tiene por qué decirle con quién andar. Si Ariatna anda con un casado, es su problema; ya está harta de que su hermana Fernanda le meta ideas a sus papás para que la corran de la casa. Además, Ariatna sentencia que, si la corren de su casa, se llevaría a sus hijos y sus papás saldrían perdiendo. Ariatna dice que trabaja en el negocio de Mauricio, su pareja, aunque él no se ha querido hacer cargo de los hijos de Ariatna. Ahora, Ariatna tiene un tremendo enredo con los hijos que tuvo con Mauricio y los hijos que tuvo Mauricio con María. ¿Será un problema de falta de dignidad o madurez?