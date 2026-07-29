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¡Anahí y Sebastián priorizan su juego! La estrategia individual toma fuerza en Survivor México La Reliquia en Llamas

Los sobrevivientes dejaron claro que su permanencia está por encima de cualquier alianza o compromiso con la tribu.

La estrategia continúa evolucionando en Survivor México La Reliquia en Llamas y Anahí y Sebastián dejaron claro que están dispuestos a jugar pensando primero en su permanencia. Ambos sobrevivientes demostraron que sus decisiones no estarán atadas únicamente a los intereses de la tribu, sino a lo que consideren mejor para su propio camino dentro de la competencia. Su postura sorprendió a varios de sus compañeros y podría provocar nuevas tensiones, dejando en evidencia que, conforme avanza el juego, la estrategia individual comienza a imponerse sobre la lealtad grupal.

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