¡Sara le hizo el favor a su comadre y ahora sus hijos se pelean por su ahijada!
Sara recibió a su ahijada en su casa sin saber que sus hijos se pelearían por ella como perros y gatos. ¿Debería regresarla a casa de su comadre?
Sara cometió el error de haber recibido a una ahijada en su casa, porque está destruyendo a su familia. Asegura que su ahijada es tan cínica que le da alas a sus dos hijos y le gusta traerlos como perros y gatos. Todo comenzó cuando la comadre de Sara la buscó hace meses para hacerle el favor de recibir a su hija en su casa; la ahijada de Sara no ayuda con los gastos de la casa, pero sí le busca problemas con sus hijos. ¡Increíble!