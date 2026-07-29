“Me molestan los comentarios de Carmen": Así se quejaron del fuerte sarcasmo de Carmen en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera no dudó en responder a las críticas que recibió en MasterChef 24/7.
Esta tarde dentro del Mundo MasterChef 24/7, los cocineros tuvieron la oportunidad de leer los comentarios que día a día los seguidores de la cocina más famosa de México escriben en redes sociales. Uno de ellos señaló que le molesta el sarcasmo de Carmen, sin embargo, la cocinera no dudó en responder con su característico estilo.