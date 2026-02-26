Cande inició un romance con su cuñado porque su pareja la trataba mal y ahora la juzgan

Cande no planeó enamorarse del hermano de su ex. Los malos tratos de Yair hicieron que se alejara de él y las atenciones de su hermano la acercaron a Noé. ¿Es un pecado? Ahora, la suegra de Cande la juzga como una mala mujer después de que su hijo la trataba muy mal; Cande asegura que no es mala y explica con detalles cómo comenzó su romance con Noé.