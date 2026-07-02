¡Arruinará su vida! La hija de Cuauhtémoc se enredó con un casado
Aunque Cuauhtémoc y Carlos habían sido buenos amigos durante años, Carlos decidió enredarse con la hija de Cuauhtémoc. ¿Ella estará echando a perder su vida?
El amigo de Cuauhtémoc lo sancionó enredándose con su hija, pero no quiere que arruine su vida metiéndose con un hombre casado. Cuauhtémoc ha sido amigo de Carlos desde hace muchos años; Carlos tiene un negocio y Cuauhtémoc es jubilado. Para Cuauhtémoc no fue sencillo sacar adelante a su hija solo, pero ahora está preocupado y decepcionado por las cuestionables decisiones de su hija. Cuauhtémoc contará con detalles cómo fue que su amigo Carlos y su hija terminaron enredándose.