¡Maltrata a un adulto mayor! Carlos acusa a su esposa de agredir a su papá

Gloria, la mujer de Carlos, tiene que aceptar que su papá necesita su apoyo y le pide que deje de tratarlo mal, pues él no le ha hecho nada. Carlos es el menor de los hijos de Don José, quien dejó de ser autosuficiente tras una fuerte depresión por perder a su esposa. Ante tal situación, Carlos y sus hermanos decidieron llevarlo a un asilo, pero los problemas llegaron cuando ya no podían seguir pagando los servicios. Desde entonces, Don José quedó al cuidado de la familia de Carlos y Gloria. ¿Carlos debía consultar a Gloria su decisión de llevarse a vivir a Don José con ellos?