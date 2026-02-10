¡Christian no piensa cuidar a su papá porque lo maltrató en la infancia!

A Christian no le parece que él tenga que cuidar a su padre mientras su madre se la pasa divirtiéndose con su nueva conquista. Además, asegura que su mamá cobra la pensión de su papá y vive en su casa. Los problemas de Christian comenzaron durante la infancia, cuando él recibía malos tratos por parte de su padre; revela que por resentimiento y por no descuidar a su familia, no está dispuesto a hacerse cargo de su papá. ¿Será que la responsabilidad del cuidado de su papá sólo es de su mamá? Christian revela que su mamá se gasta el dinero de su papá con su nueva conquista. ¿Será?