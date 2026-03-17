Creo que me engaña con mi tía | Programa del 17 de marzo 2026 de Acércate a Rocío
Sonia sospecha que su esposo tiene algo con su tía, pero ambos lo niegan y la tachan de insegura; un personaje clave expondrá la verdad y habrá consecuencias.
Sonia sospecha que su esposo tiene algo con su tía, pero Román lo niega categóricamente y asegura que Sonia le tiene envidia a Violeta, quien también lo niega. El esposo de Violeta confía ciegamente en su mujer, aunque ya ha sorprendido a Román mirándola morbosamente. Una visita sorpresa en el foro dará su versión de los hechos y la verdad saldrá a la luz.