Creo que me engaña con mi tía | Programa del 17 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

Sonia sospecha que su esposo tiene algo con su tía, pero Román lo niega categóricamente y asegura que Sonia le tiene envidia a Violeta, quien también lo niega. El esposo de Violeta confía ciegamente en su mujer, aunque ya ha sorprendido a Román mirándola morbosamente. Una visita sorpresa en el foro dará su versión de los hechos y la verdad saldrá a la luz.