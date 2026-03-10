Cuando toma cambia de bando | Programa del 10 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

Víctor revela que ha sorprendido a su hijo besando a otros hombres, mientras Gerson asegura que sólo lo hace cuando bebe por diversión. Yazmín expone las situaciones de riesgo en las que Gerson ha puesto a su hijo. Donovan explica la verdad y asegura que él y Gerson mantienen un romance desde hace varios meses. Por su parte, Karen, mamá de Yazmín, advierte que se hará cargo de su hija y de su nieto.