¡No le pondrá un dedo encima! Diana defenderá a su hijo hasta las últimas consecuencias

A Diana no le importa que sea la casa de la abuela de Daniel, ella no quiere que él vuelva a poner un pie en esa casa. Diana confiesa que Óscar nunca fue un buen ejemplo para su hijo, pero no permitirá que le ponga las manos encima. Diana lamenta estar casada con Óscar y, aunque llevan más de veinte años en matrimonio, se separaron hace más de 10 años. ¿Les convendría divorciarse legalmente? Diana detalla cómo su matrimonio con Óscar se fue echando a perder por culpa de los vicios y la falta de dinero.