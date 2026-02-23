¿Expondría a toda su familia? Dulce asegura que siempre estará para su hermano
Dulce entiende perfecto que su hermano se ha portado mal, pero pide que le den una segunda oportunidad y más ahora que su vida está peligro. Dulce no quiere abandonarlo en estos momentos y aunque nadie lo quiera, ella estará para él. ¿Será que Dulce prefiere quedarse viuda para salvar a su hermano? Dulce está exponiendo a su esposo y a su familia por culpa de los mafiosos con los que se relaciona su hermano José.