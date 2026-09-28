¡Además de infiel, ratero! Eduardo es acorralado y confiesa lo que tiene con su cuñada

Eduardo, esposo de Gabriela, entra a la clínica de emociones para confesar que se siente cansado y estresado por el dinero. Además de confesar que le ha robado miles de pesos a su esposa, Eduardo es acorralado para aceptar que es infiel. Aunque Eduardo estudió Administración de Empresas, es taxista en una aplicación, pero pasa los días y las tardes en la estética de su cuñada. ¿Enfrentará problemas legales?