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"¡Que se largue!”, Guadalupe quiere que la hija de la amante de su esposo se vaya de su casa

Guadalupe confiesa que aceptó en su casa a la hija de la amante de su esposo por lástima, pero ahora que él murió, quiere que se largue de su casa.

Guadalupe, mamá de Gabriela y Perla, revela que nunca iba a querer a la hija de la amante de su marido, pero la aceptó en casa por lástima y porque su esposo la obligó. Ahora que el esposo de Guadalupe murió, quiere que Gabriela se largue de su casa. ¿Será que Guadalupe puede correr a Gabriela de su casa? ¿Sería lo mejor para todos o Gabriela debería aferrarse a vivir en casa de Guadalupe?

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