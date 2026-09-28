"¡Que se largue!”, Guadalupe quiere que la hija de la amante de su esposo se vaya de su casa
Guadalupe confiesa que aceptó en su casa a la hija de la amante de su esposo por lástima, pero ahora que él murió, quiere que se largue de su casa.
Guadalupe, mamá de Gabriela y Perla, revela que nunca iba a querer a la hija de la amante de su marido, pero la aceptó en casa por lástima y porque su esposo la obligó. Ahora que el esposo de Guadalupe murió, quiere que Gabriela se largue de su casa. ¿Será que Guadalupe puede correr a Gabriela de su casa? ¿Sería lo mejor para todos o Gabriela debería aferrarse a vivir en casa de Guadalupe?