Me odia por ser la intrusa | Programa del 28 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

Gabriela revela que su hermana se metió con su marido y que creció rechazada por Guadalupe, a quien llamaba madre; sin embargo, Perla revela que la odia por haberle robado la atención de su papá y Guadalupe confiesa que la aceptó en su casa por lástima, pues fue hija de la amante de su esposo. El esposo de Gabriela confesará por qué mantiene un romance con su cuñada y una amiga de Gabriela le hará saber que no está sola.