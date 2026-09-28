¡Prófugos del ácido fólico! Virginia está harta de que a su amiga le vean la cara

Virginia, amiga de Gabriela, se presenta en la clínica de emociones muy molesta, pues los ‘prófugos del ácido fólico’ han estado humillando a Gabriela y está dispuesta a todo para defenderla. Virginia confiesa que desde que se enteró de que a su amiga le ponen el cuerno, grabó las pruebas para presentarlas en la clínica de emociones. Entre otras cosas, Virginia deja claro que está dispuesta a apoyar a Gabriela en las acciones legales que tome contra su esposo y su hermana.