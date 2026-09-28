¡Le quitó el amor de su papá! Perla advierte que su hermana se las pagará
Perla creció con mucho odio a su hermana, pues según ella, le quitó el amor y la atención de su papá. ¿Será que Perla ya se está vengando de su hermana?
Perla niega ser hermana de Gabriela y quiere que ella lo entienda, pues es una intrusa que le quitó el amor de su padre. Ahora, Perla advierte que Gabriela pagará por todo el daño que le hizo su padre. El rencor y odio nació en Perla a sus ocho años, desde que se enteró del origen de Gabriela. ¿Por eso se Perla se convirtió en la amante del esposo de Gabriela?