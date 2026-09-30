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En Al Extremo hablan de La Granja VIP: Natalia responde por video de Adal Ramones

Natalia habló sobre un video compartido por Adal Ramones que generó comentarios entre los granjeros.

En La Granja VIP, Natalia habló sobre un video compartido por Adal Ramones y aseguró que estaba editado y que habría sido difundido para hacerla quedar mal. Sus declaraciones generaron diversos comentarios entre los demás granjeros, quienes reaccionaron ante la situación y abrieron un nuevo momento de tensión dentro de la competencia.

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