Jorge el “Diablo Becerril” Muere hombre tras ataque en Tultitlán, Estado de México
Un hombre perdió la vida y su acompañante fue trasladado para recibir atención médica.
Jorge “El Diablo” Becerril reportó la muerte de un hombre de aproximadamente 50 años en Tultitlán, Estado de México. De acuerdo con el reporte, la víctima era propietario de un camión de la Ruta 9 y viajaba con un acompañante, quien fue trasladado para recibir atención médica. Paramédicos acudieron al lugar, donde fueron localizados 11 casquillos.