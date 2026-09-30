Jorge el “Diablo Becerril” Muere hombre tras ataque en Tultitlán, Estado de México

Jorge “El Diablo” Becerril reportó la muerte de un hombre de aproximadamente 50 años en Tultitlán, Estado de México. De acuerdo con el reporte, la víctima era propietario de un camión de la Ruta 9 y viajaba con un acompañante, quien fue trasladado para recibir atención médica. Paramédicos acudieron al lugar, donde fueron localizados 11 casquillos.