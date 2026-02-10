Estoy harta de cuidar a mi suegro | Programa del 10 de febrero 2026 de Acércate a Rocío
Ni Erika ni su esposo ni su cuñada, ni su suegra, quieren cuidar a Valentín, suegro de Erika. ¿Deberían ingresarlo a un asilo? ¿Quién tendría la obligación de cuidarlo?
Erika está harta de cuidar a su suegro y advierte que, si su familia no se hace responsable, lo echará a la calle. La cuñada de Erika argumenta que ella no lo quiere cuidar pues ya perdió a su esposo, mientras Christian, esposo de Erika, tampoco lo quiere cuidar por resentimiento. Mientras tanto, la suegra de Erika goza la pensión de su aún esposo y se da buena vida con su amante. ¿Quién se hará cargo de Don Valentín?