Estoy harta de cuidar a mi suegro | Programa del 10 de febrero 2026 de Acércate a Rocío

Erika está harta de cuidar a su suegro y advierte que, si su familia no se hace responsable, lo echará a la calle. La cuñada de Erika argumenta que ella no lo quiere cuidar pues ya perdió a su esposo, mientras Christian, esposo de Erika, tampoco lo quiere cuidar por resentimiento. Mientras tanto, la suegra de Erika goza la pensión de su aún esposo y se da buena vida con su amante. ¿Quién se hará cargo de Don Valentín?