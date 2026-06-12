Fabián echa de cabeza a su amigo y revela que no quiere responder por un embarazo

Fabián, compañero de trabajo de Marco y de Vanessa, muestra un revelador audio en la clínica de emociones que explica cómo comenzó el romance entre Vanessa y Marco. A Fabián le ha costado no tomar partido, pues es amigo de Marco y Monse, sin embargo, el material que muestra despejará todas las dudas y revelará que no quiere responder por el embarazo de su esposa.