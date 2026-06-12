Fabián echa de cabeza a su amigo y revela que no quiere responder por un embarazo
Fabián no quería tomar partido, pero decidió ventilar un audio en el que se confirma que Marco no quiere responder por el embarazo de su esposa. ¡Increíble!
Fabián, compañero de trabajo de Marco y de Vanessa, muestra un revelador audio en la clínica de emociones que explica cómo comenzó el romance entre Vanessa y Marco. A Fabián le ha costado no tomar partido, pues es amigo de Marco y Monse, sin embargo, el material que muestra despejará todas las dudas y revelará que no quiere responder por el embarazo de su esposa.