Hernán engañó a su esposa por débil y ahora se siente confundido

Hernán acepta que engañó a su esposa con su ex porque fue débil cuando ella se le insinuó; ahora él se separó y su ex lo quiere conquistar. Además, Hernán confiesa que está confundido y no sabe qué hacer. Mientras Hernán enfrenta sus confusiones, decidió cambiar la chapa de la entrada de su casa para que Marelyn, su actual pareja, no entre. Lo que no contempló Hernán es que por ello él podría enfrentar serios problemas legales. Hernán explica cómo fue su tormentosa relación con Lucía, su ex, y aún así, considera darle una segunda oportunidad.